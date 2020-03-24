Школьникам Леонбласти предложат на выбор три модели дистанционного обучения

Школьникам Леонбласти предложат на выбор три модели дистанционного обучения
Ученики выберут подходящий вариант совместно со школой. Фото: pixabay.com

С 30 марта школьники Ленинградской области в связи с пандемией коронавируса перейдут на дистанционную систему обучения. Ребятам предлагают выбрать из трех возможных вариантов занятий.

Модели дистанционного обучения подготовил региональный комитет общего и профессионального образования, сообщает во вторник, 24 марта, пресс-служба областной администрации. Так, первая модель представляет полноценный урок в режиме реального времени с обратной связью, то есть, с вопросами от учеников.

Вторая модель — более «дистанционная». Школьники работают по электронным учебникам и сдают задания онлайн, а учитель, проверяя, выставляет оценки в электронный дневник. Комитет также подготовил третий вариант для тех, кому недоступен интернет. В таких случаях ученик может заниматься по телефону, либо получать задания на личной консультации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российских школьников предложили обеспечить компьютерами на время дистанционного обучения.

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