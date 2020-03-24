Российским школьникам предложили по необходимости выдать компьютеры на период карантина

Российским школьникам предложили по необходимости выдать компьютеры на период карантина
Родителям рекомендовано по возможности воздержаться от посещения детьми образовательных учреждений. Фото: Pixabay

Общественная палата и Институт прогрессивного обучения предложили выдать всем нуждающимся ученикам школ компьютеры на время карантина, чтобы они могли обучаться дистанционно.

Как сообщает Russia Today, ранее во всех российских образовательных учреждениях было введено дистанционное обучение из-за распространения пандемии коронавируса.

В Общественной палате напомнили, что не у всех семей есть возможность обеспечить детей компьютерами. В связи с этим предлагается выдать необходимую технику тем, кто нуждается в этом. Речь идет о Wi-Fi роутерах и ноутбуках. Предполагается, что аренда техники на время карантина будет бесплатной.

В Институте прогрессивного образования отметили, что на текущий момент на 100 обучающихся в школе приходится около 15 компьютеров, которыми сейчас никто не пользуется, и их можно было бы отдать нуждающимся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЕГЭ-2020 могут сделать дистанционным.

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