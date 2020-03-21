ЕГЭ-2020 могут сделать дистанционным

Пока что этот вопрос только обсуждается в Госдуме.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Обо всем пишет RT. Зампред ГД по образованию и науке Борис Чернышов заявил, что нужно разрешить сдавать ЕГЭ дистанционно из-за распространения коронавируса. Он предложил загрузить тесты и задания на образовательные платформы, чтобы школьники могли решить их, не выходя из дома. Депутат напомнил, что массовые мероприятия запретили, а ЕГЭ тоже является таковым.

Чернышов подчеркнул, что дети имею право и на получение знаний, и на то, чтобы оставаться здоровыми.

«А нахождение в одном помещении в течение нескольких часов такое право фактически отменяет»,

— убежден депутат.

Первые экзамены должны будут сдавать только в конце мая и пока сложно сказать, какова будет обстановка в России и мире. Эксперты считают, что коронавирус отступит к началу лета, другие говорят о пандемии до сентября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач рассказал о самом эффективном способе борьбы с коронавирусом.