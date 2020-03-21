Врач рассказал о самом эффективном способе борьбы с коронавирусом

Даже после прикосновения к телефону стоит помыть руки. Фото: Pixabay

Даже после прикосновения к телефону стоит помыть руки. Фото: Pixabay

Эксперт считает, что мытье рук мылом помогает лучше всего.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Обо всем сообщают РИА Новости. Специалист по особо опасным инфекциям Владимир Жемчугов рассказал, что при борьбе с инфекцией эффективно обычное мыло, с которым нужно мыть руки как можно чаще. Лучше выбирать защитное мыло с силиконовыми добавками – такое средств смоет вирусы. После этого руки лучше мазать кремом, чтобы увлажнить.

При этом Жемчугов попросил не мылить тело каждый день, так как в результате смывается естественный защитный слой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малышева рассказала, когда будет готова вакцина от коронавируса. Телеведущая поделилась своим мнением. Она считает, что лекарство обязательно изобретут.