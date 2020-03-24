На Богатырском шлагбаум неожиданно опустился на иномарку

На Богатырском шлагбаум неожиданно опустился на иномарку
ДТП с участием шлагбаума. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Днем 24 марта на Богатырском проспекте шлагбаум платной дороги упал на автомобиль марки Toyota Camry. Насколько от этого пострадала машина неясно.

«На Богатырском шлагбаум платной дороги приуныл на Камри», — сообщили очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неподалеку от метро «Автово» на путепроводе ранним утром 24 марта произошло лобовое столкновение «Хендай Крета» и грузовика «Хендай».

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