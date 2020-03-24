На Богатырском шлагбаум неожиданно опустился на иномарку

Днем 24 марта на Богатырском проспекте шлагбаум платной дороги упал на автомобиль марки Toyota Camry. Насколько от этого пострадала машина неясно.
«На Богатырском шлагбаум платной дороги приуныл на Камри», — сообщили очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неподалеку от метро «Автово» на путепроводе ранним утром 24 марта произошло лобовое столкновение «Хендай Крета» и грузовика «Хендай».