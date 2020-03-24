Экс-игрок «Зенита» госпитализирован с подозрением на коронавирус

Полузащитник «Ленинградца» Максим Астафьев был госпитализирован с подозрением на коронавирус.

Как сообщает Sport24, сейчас 37-летний футболист находится в Боткинской больнице.

Ранее с подозрением на коронавирус был госпитализирован его одноклубник Илья Баннов, но его уже выписали. Астафьев выступал за «Зенита» с 2001 по 2003 год.

В Петербурге подтверждены пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в Росси выявлено 57 случаев заражения. Всего в стране сейчас 495 зараженных. За последние сутки выздоровели пять человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».