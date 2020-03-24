Петербуржцы жалуются на продавцов и поваров без масок и перчаток

Среди потребителей в Петербурге растут панические настроения. Горожане жалуются на то, что продавцы и повара работают без перчаток и масок. В немилость пользователей соцсетей попала «Додо Пицца» и ряд других заведений. При этом беспокойства потребителей нередко беспочвенны.

Житель Петербурга распространил в соцсетях пост-жалобу на пиццерию «Додо Пицца». Его возмутило, что повара работают без перчаток и голыми руками трогают начинки и тесто.

В самой пиццерии не раз подчеркивали, что перчатки — это лишь иллюзия чистоты. Акцент сотрудники сети делают на чистоте рук и дезинфекции. В связи с пандемией коронавируса меры эти были усилены.

«Сама пицца проходит термообработку при температуре больше 250 градусов. А вирусы погибают при температуре выше 50 градусов по Цельсию. Продукты, не проходящие термообработку теперь изготавливаются в перчатках. Это салаты, например», — пояснил gazeta.spb.ru представитель «Додо Пиццы».

Помимо этого, перед сменой у каждого сотрудника проверяют температуру. Если он кашляет или чихает, его отправляют к врачу. Все поверхности каждый час обрабатываются антисептиками. В пиццериях устанавливаются бактерицидные рециркуляторы.

Возросшая бдительность горожан распространяется и на магазины. Как рассказала gazeta.spb.ru сотрудница одной из крупных сетей супермаркетов, не так давно её грубо оскорбила покупательница. Женщине не понравилось, что сотрудница без маски и перчаток работает с фруктами.

«Потребители действительно более панически настроены. Но, насколько мне известно, правила торговли не обязывают продавца работать в перчатках. Если продавец чихнул перед тем, как дотронуться до товара, на руки или на перчатки, разницы никакой нет», — отметил в разговоре с gazeta.spb.ru cопредседатель «Союза потребителей России» Анатолий Голов.

Чистота рук в данной ситуации важнее. При чем не только сотрудника магазина, но и самого покупателя. Как напомнил Голов, в день человек до 70 раз дотрагивается до лица, что способствуют попаданию вируса на слизистую.

«Что касается общепитов, то не так опасно, когда вы берете горячие блюда. Вирусологи говорят, что этот вирус не любит горячее, даже советуют одежду класть на батареи», — добавил Голов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Банк России опубликовал рекомендации по работе банкоматов в связи с пандемией коронавируса. Это вызвано тем, что наличные могут быть источником вируса.