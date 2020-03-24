Правительство требует закрыть по всей России клубы, кинотеатры и развлекательные центры

Эти временные меры предосторожности должны помочь приостановить распространение коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Обо всем сообщается на сайте кабмина. Власти просят регионы закрыть на время все ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры. Насколько они перестанут работать – сложно прогнозировать, так как непонятно, какова будет обстановка через месяц или несколько. Также правительство хочет, чтобы в барах, кафе и ресторанах перестали предлагать курить кальяны.

Напоминаем, что на данный момент в мире заболели более 330 тысячи человек, из них 14,5 тысяч умерли. В России зарегистрировано почти 500 случаев заражения, 22 уже здоровы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Госдуме предложили лишать свободы на 7 лет в случае нарушения карантина. Предложения подобных мер будут обсуждать завтра, 25 марта, на заседании Совета Госдумы.