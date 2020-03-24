Работа еврейской общины в России переходит в новый формат

Работа еврейской общины в России переходит в новый формат
Большая Хоральная Синагога. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Это связано с закрытием синагог, общинных центров и детских учреждений из-за распространения коронавирусной инфекции.

Раввины надеяться на понимание прихожан, ведь в этот раз синагоги закрываются не из-за ненависти и нетерпимости одних людей к другим, а из любви к ближним и заботы об окружающих. Об этом сообщает пресс-служба Федерации еврейских общин России.

Деятельность общин в настоящее время будет реализовываться в онлайн-формате. Для этого в сети организуются уроки Торы, начинают работу специальные горячие линии по различных вопросам, образовательные учреждения переходят в дистанционный формат. Помимо этого, организована доставка продуктов семьям на карантине. Также, оказывается помощь пожилым людям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала как петербургские евреи отметят Пурим. Один из главных еврейских праздников отмечается 9 марта.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
еврейская община карантин коронавирус синаноги
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Под конец дня в Петербурге у еще одного человека нашли коронавирус
Петербуржец заплатит 10 тысяч рублей за пикет с чучелом из мусора
На Испытателей после ДТП упал светофор
Путин примет участие в саммите G20, несмотря на пандемию
Машинист электрички сообщал о симптомах коронавируса под похоронный марш
Собчак раскритиковала действия Центробанка во время пандемии
Работа еврейской общины в России переходит в новый формат
Правительство требует закрыть по всей России клубы, кинотеатры и ...