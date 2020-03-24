Основатель «Теремка» просит помочь ресторанной отрасли

Основатель &#171;Теремка&#187; просит помочь ресторанной отрасли
Бизнесмен просит помощи у властей. Фото: pixabay.com

Он заявил, что потери для бизнесменов сокрушительные и они надеются на поддержку правительства.

Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Обо всем сообщается в открытом письме основателя сети ресторанов «Теремок» Михаила Гончарова, которое распространяет пресс-служба компании. В нем предприниматель заявил, что ресторанный бизнес находится в отчаянном положении из-за пандемии. Он отметил, что власти должны поддержать отрасль, но пока что о помощи лишь говорят. Гончаров подчеркнул, что им угрожают проверками из прокуратуры и вся эта ситуация накаляет обстановка. Он напомнил, что если рестораны закроются, то без работы останутся десятки тысяч человек.

«Речь о том, чтобы в этот период бизнес получил отсрочки в возвратах кредитов, отсрочки в уплатах налогов, мораторий на банкротства и так далее»,

— рассказал бизнесмен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак раскритиковала действия Центробанка во время пандемии.

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