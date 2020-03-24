Metallica порадовала фанатов на карантине записями с концертов

Музыканты запустили еженедельную серию концертов.

Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Обо всем сообщает NME. Группа объявила, что что запускает в Сети еженедельную серию концертов на YouTube и Facebook. Теперь каждый понедельник на разных площадках будут публиковаться записи выступлений разных лет, чтобы фанаты могли развлечься на карантине.

«Хотите отдохнуть от Netflix перед тем, как изучать всю их библиотеку? Представляем нашу новую концертную серию: #MetallicaMondays»,

— говорится в посте Metallica.

Группа уже поделилась записью с концерта в Ирландии, который состоялся летом 2019 года.

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