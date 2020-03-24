В Чехии нашли лекарство, которое помогает при борьбе с коронавирусом

Продажу препарата временно ограничивают, чтобы не допустить дефицита.

Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Обо всем сообщает глава Минздрава Чехии Адам Войтех, пишут РИА Новости. Он заявил, что препарат Plaquenil помогает при лечении коронавируса. Его продажу ограничат, чтобы не было дефицита и лекарство могли приобрести те, кому оно необходимо. В аптеках таблетки разрешат купить только тем, у кого диагностировали заболевание – человеку нужно будет предоставить рецепт от врача.

Напоминаем, что препарат Plaquenil выпускает французская фирма Sanofi Aventis в качестве противомалярийного средства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малышева рассказала, когда будет готова вакцина от коронавируса. Телеведущая поделилась своим мнением. Она считает, что лекарство обязательно изобретут.