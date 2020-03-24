Джигана хотят снова положить в больницу

Джигана хотят снова положить в больницу
Джиган и Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Рэпер нарушил карантин после возвращения из Америки.

Об этом стало известно 24 марта. Обо всем сообщают РИА Новости. Сенатор Олег Морозов заявил, что рэпера Джигана нужно отправить в больницу, ведь он недавно прилетел из Америки и может быть переносчиком коронавируса. Ему не понравилось, что артист устроил домашнюю вечеринку, ведь после приезда он должен был самоизолироваться на две недели.

«Карантин должен быть для всех. Бравада здесь неуместна, так как заболеют другие»,

— заявил Морозов.

Он убежден, что гости должны уйти на карантин. Напоминаем, что Самойлова и Джиган провели в Америке несколько месяцев. Там девушка родила мальчика, а рэпер лежал в рехабе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джиган и Самойлова вернулись в Россию. Вернуться домой семья хотела ближе к концу года, но, видимо, планы поменялись.

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