Мерьем Узерли объяснила, почему покинула «Великолепный век»

Актриса призналась, что она столкнулась с «синдромом выгорания».

Об этом стало известно 24 марта. Обо всем сообщает Aksam. Актриса Мерьем Узерли рассказала, почему решила уйти из сериала «Великолепный век» после трех сезонов. На протяжении семи лет звезда не хотела говорить о случившемся, но призналась, что столкнулась с синдромом выгорания. Узерли отметила, что всегда была требовательна к себе и старалась работать на пределе. Съемки в итоге вымотали артистку, и она поняла, что больше не может работать в таком темпе и ей нужен отдых.

«Я превратилась в разряженный аккумулятор»,

— заявила Узерли.

Напоминаем, что полюбившуюся всем Узерли заменила Вахид Гердюм, к которой далеко не все зрители смогли привыкнуть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что звезда сериала «Великолепный век» проведет 16 лет в заключении.