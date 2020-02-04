Звезда сериала «Великолепный век» проведет 16 лет в заключении

Звезда сериала &#171;Великолепный век&#187; проведет 16 лет в заключении
Актер оказывал вооруженное сопротивление полиции. Фото: Кинопоиск

Турецкий актер, 38-летний Аднан Коч, известный по сериалу «Великолепный век» приговорен более чем к 16 годам тюрьмы.

Его обвиняют в оказании вооруженного сопротивления полиции, захвате заложников, а также незаконном ношении огнестрельного оружия. Актера задержали вместе с пятью сообщниками, среди которых — его брат. Аднан Коч попал в руки полиции в марте прошлого года в ходе антинаркотической спецоперации.

Злоумышленники пытались избавиться от улик и стреляли в полицейских. Кроме того, они пытались взять в заложники представителя правоохранительных органов. Ранения в ходе перестрелки получили шестеро стражей порядка. Брат Аднана получил аналогичный срок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за ложное сообщение о готовящемся террористическом акте к тюремному заключению приговорили местного жителя.

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