Выздоровевшая от коронавируса Куриленко поделилась секретами лечения

Выздоровевшая от коронавируса Куриленко поделилась секретами лечения
Куриленко болела больше двух недель. Фото: https://www.instagram.com/olgakurylenkoofficial/

Артистка рассказала, как протекала болезнь и что она делала.

Об этом стало известно 24 марта. Обо всем актриса Ольга Куриленко рассказала в Instagram-аккаунте. Она написала пост, в котором призналась, что чувствует себя намного лучше и готова делиться секретами лечения. В первую неделю звезда чувствовала себя очень плохо – у нее была высокая температура, так что Куриленко почти ничего не делала, только спала. Актрису выматывали головные боли, так что она оставалась в постели. Во вторую неделю температура спала, к ней на замену пришел кашель. Сейчас у Куриленко почти нет симптомов, поэтому она считает, что победила болезнь.

«Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном»,

— поделилась Куриленко хорошей новостью с поклонниками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Куриленко, заразившаяся коронавирусом, рассказала о лечении. Актриса поделилась рекомендациями, которые ей дали врачи.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус лечение ольга куриленко
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
70-летняя Пугачева поразила своим появлением без макияжа
Выздоровевшая от коронавируса Куриленко поделилась секретами лечения
На КАД «прилег» грузовик, на месте реанимация
Рудковская хотела улететь на Мальдивы, несмотря на коронавирус
Сергей Жуков об опухоли: «Мне отрезали половину тела»
Лобода показала ягодицы, чтобы доказать их наличие
Мерьем Узерли объяснила, почему покинула «Великолепный век»
На Литейном петербуржцы увидели цветущую сакуру