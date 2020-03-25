Выздоровевшая от коронавируса Куриленко поделилась секретами лечения

Артистка рассказала, как протекала болезнь и что она делала.

Об этом стало известно 24 марта. Обо всем актриса Ольга Куриленко рассказала в Instagram-аккаунте. Она написала пост, в котором призналась, что чувствует себя намного лучше и готова делиться секретами лечения. В первую неделю звезда чувствовала себя очень плохо – у нее была высокая температура, так что Куриленко почти ничего не делала, только спала. Актрису выматывали головные боли, так что она оставалась в постели. Во вторую неделю температура спала, к ней на замену пришел кашель. Сейчас у Куриленко почти нет симптомов, поэтому она считает, что победила болезнь.

«Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном»,

— поделилась Куриленко хорошей новостью с поклонниками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Куриленко, заразившаяся коронавирусом, рассказала о лечении. Актриса поделилась рекомендациями, которые ей дали врачи.