Ольга Куриленко, заразившаяся коронавирусом, рассказала о лечении

Актриса поделилась рекомендациями, которые ей дали врачи.

Обо всем актриса Ольга Куриленко рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что врачи, обследовав ее, никакого лечения не назначили. Специалисты лишь попросили пить парацетамол, если поднимется температура, а также при сильных болях. Артистка призналась, что так и поступала все это время.

Для того, чтобы организм мог продолжать бороться, Куриленко попросили купить витамины C, E, D, B5, а также цинк и куркумин. Они помогут поддержать иммунитет. Напоминаем, что девушка живет в Лондоне и какое-то время ее даже не госпитализировали из-за коронавируса.

Напоминаем, что сейчас в России пациентов с коронавирусом более 300 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге нашли еще двух заболевших коронавирусом. Теперь среди петербуржцев 16 инфицированных, которые находятся под наблюдением врачей.