70-летняя Пугачева поразила своим появлением без макияжа

70-летняя Пугачева поразила своим появлением без макияжа
Ивлеева выложила отрывок беседы. Фото: https://www.instagram.com/_agentgirl_/

Артистка приняла участие в онлайн-трансляции мужа.

Об этом стало известно 24 марта. Блогер Анастасия Ивлеева устроила прямой эфир в Instagram-аккаунте, в рамках которого она пообещалась с юмористом Максимом Галкиным. Тот рассказал, что старается никуда не ходить, отдыхать и много есть. В какой-то момент к беседе присоединились певица Алла Пугачева – она без макияжа и фильтров поразила Ивлееву, которая рассыпалась в комплиментах.

«Алла Борисовна, вы выглядите просто очаровательно! И без фильтров! Я вот с фильтром сижу»,

— заявила блогер.

Напоминаем, что поклонники обратили внимание на новый стиль Пугачевой – она носит небрежные прически и стильную молодежную одежду. Иногда певица ярко красит губы и ногти и ни в чем себе не отказывает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дети Пугачевой и Галкина обрядом изгоняют коронавирус. Лиза и Гарри надеются, что он отступит и даст россиянам спокойно жить.

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