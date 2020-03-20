Дети Пугачевой и Галкина обрядом изгоняют коронавирус

Лиза и Гарри надеются, что он отступит и даст россиянам спокойно жить.

Об этом стало известно сегодня, 20 марта. Видеозапись опубликовал юморист Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте. На ней запечатлены дети Галкина и Пугачевой – Лиза и Гарри, которые проводят «обряд» для изгнания коронавируса. Они ходят вокруг стола и просят инфекцию уйти побыстрей – на «раз, два, три».

«Древний обряд изгнания коронавируса. Лицензия Роснепотребзазора номер 22322232 от 45 года н.э.»

— подписал пост юморист.

Пользователи положительно отреагировали на ролик – они поблагодарили детей за старания и надеются, что «обряд» поможет. Напоминаем, что до этого Лиза и Гарри давали советы всем, кто не хочет заболеть. Они попросили россиян побольше сидеть дома и мыть руки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Максим Галкин показал трогательную Аллу Пугачеву с детьми.