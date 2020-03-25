В Ленобласти день пройдет без осадков

В среду, 25 марта в Ленобласти ожидается переменная облачность.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью температура воздуха опустится до минус 4 градусов, а в некоторых районах похолодает до -13 градусов. Днем потеплеет плюс 10 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.