Посол заявил о готовности России помочь США в борьбе с коронавирусом

Посол заявил о готовности России помочь США в борьбе с коронавирусом
Коронавирус. Фото: Pixabay

Москва готова помочь Вашингтону в борьбе с новым вирусом при необходимости. Соответствующее заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он отметил, что российские тест-наборы показали свое высокое качество в Китае, Иране, а также переданы в Италию. Посол подчеркнул, что пандемия COVID-19 — «глобальная угроза, требующая совместного ответа».

«Простые американцы должны знать: Россия будет готова помочь и США «, — отмечается в сообщении посольства РФ в Facebook.

В США зарегистрировано более 55 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались более 790 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке.

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