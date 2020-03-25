Депутаты предлагают легализовать экскурсии по крышам Петербурга

Депутаты предлагают легализовать экскурсии по крышам Петербурга
Девушки на крыше в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Депутаты Петербурга предлагают легализовать экскурсии по крышам города. Законопроект приняли за основу на заседании Законодательного собрания в среду, 25 марта.

Экскурсии по крышам Петербурга стали неотъемлемой частью туристических программ. Однако порядка 99% из них проводятся нелегально. При этом сами прогулки по крышам сопряжены с риском для жизни и несут неудобства для жителей исторического центра.

«Туристы шумят и оставляют после себя мусор», — пояснил председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок.

Поправки предлагается внести в закон «О туристской деятельности». Четырбок предлагает закрепить понятие «объекты, специально оборудованные для проведения экскурсий». К ним, в том числе, смогут относиться крыши. На самих крышах при этом необходимо обеспечить безопасность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разработку программы по легализации высотных экскурсий могут поручить Смольному.

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