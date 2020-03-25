В Госдуму внесут поправки о наказании за фейки о коронавирусе

Законопроект об ответственности за нарушение карантина будет дополнен санкциями за распространение фейков.

Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что так называемые «фейки» дезориентируют граждан, вводят их в заблуждение и противодействуют мерам, которые принимает правительство, чтобы не допустить ухудшения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Накануне идеи об ужесточении наказания для лиц, игнорирующих карантин по коронавирусу, выдвинули председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников. Массовое заражение планируется наказывать штрафом до миллиона рублей или тюремным сроком до трех лет. Если в случае непредумышленного заражения, заболевший погибнет, виновник должен будет заплатить штраф в 2 миллиона рублей или на 5 лет оказаться в местах лишения свободы. Если же от вируса погибнет двое и более людей, виновник может попасть в тюрьму на 7 лет.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 422 945 человек. Скончались 18 907, при этом 109 144 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 495 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в связи с пандемией коронавируса и официальном запретом на проведение массовых мероприятий в Петербурге, постепенно закрываются все места для развлечений.