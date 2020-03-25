Шишлов призвал ужесточить карантин в Петербурге

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов призвал ввести более жесткие карантинные меры из-за пандемии коронавируса. Он предлагает запретить горожанам покидать дома без крайней необходимости.

С предложением Шишлов выступил на заседании Законодательного собрания в Мариинском дворце в среду, 25 марта. Омбудсмен призывает сократить социальные контакты между людьми и максимально перевести их на удаленную работу.

«Мы отстаем по времени от остальных стран и пик эпидемии еще впереди», — заявил Шишлов.

Он также добавил, что реальные цифры распространения коронавируса в России на данный момент неизвестны. Официальная статистика, по его словам, вряд ли адекватна ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил наказывать людей лишением свободы до 7 лет за нарушение карантина по коронавирусу.