Шишлов призвал ужесточить карантин в Петербурге

Шишлов призвал ужесточить карантин в Петербурге
Александр Шишлов. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов призвал ввести более жесткие карантинные меры из-за пандемии коронавируса. Он предлагает запретить горожанам покидать дома без крайней необходимости.

С предложением Шишлов выступил на заседании Законодательного собрания в Мариинском дворце в среду, 25 марта. Омбудсмен призывает сократить социальные контакты между людьми и максимально перевести их на удаленную работу.

«Мы отстаем по времени от остальных стран и пик эпидемии еще впереди», — заявил Шишлов.

Он также добавил, что реальные цифры распространения коронавируса в России на данный момент неизвестны. Официальная статистика, по его словам, вряд ли адекватна ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил наказывать людей лишением свободы до 7 лет за нарушение карантина по коронавирусу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр шишлов карантин коронавирус новости спб уполномоченный по правам человека
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге выздоровели три пациента с коронавирусом
Новостройку на Охте заволокло черным дымом
Стало известно самочувствие госпитализированного Лещенко
В Госдуме прокомментировали идею об отмене на время карантина коммунальных ...
Шишлов призвал ужесточить карантин в Петербурге
В России число заразившихся коронавирусом достигло 658 человек
Депутаты предлагают легализовать экскурсии по крышам Петербурга
В Госдуму внесут поправки о наказании за фейки о коронавирусе