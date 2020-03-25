В Финляндии три человека умерли от коронавируса

В Финляндии три человека умерли от коронавируса
Флаг Финляндии. Фото: Pixabay

В соседней для Петербурга Финляндии еще два человека умерли из-за коронавируса. Таким образом, число жертв COVID-19 достигло трех, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональные власти.

Число заболевших вирусом COVID-19 в Финляндии, по последним данным, достигло 792. Первый случай заражения коронавирусом в Финляндии был зарегистрирован 26 февраля.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.

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