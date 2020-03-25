Песков прокомментировал возможность переноса голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность переноса голосования по Конституции.

Он отметил, что в вопросе проведения всероссийского голосования по поправкам в конституцию сейчас рассматриваются разные варианты с учетом эпидемиологической обстановки, сообщает РИА «Новости». При этом представитель Кремля подчеркнул, что пока конкретных решений не принималось.

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, 11 марта законопроект был принят депутатами в окончательном третьем чтении и утвержден Советом Федерации. Поправки поддержали региональные парламенты и Конституционный суд. Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования.

Общероссийское голосование по Конституции должно пройти 22 апреля. Это день объявлен выходным.Результаты опроса показали, что 69% россиян планируют идти в этот день на избирательные участки. При этом 45% абсолютно точно в этом уверены.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.