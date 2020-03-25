Школьников без интернета тоже не оставят без обучения

Все школьники будут получать задания и знания. Фото: pixabay.com

Все школьники будут получать задания и знания. Фото: pixabay.com

Все дети смогут получать знания, несмотря на наличие выхода в Интернет.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Обо всем сообщает телеканал «Санкт-Петербурга», ссылаясь на начальника отдела общего образования комитета по образованию Северной столицы Анну Грубскую. Она заявила, что не у всех детей есть доступа в интернет, но это не помешает детям получать знания во время карантина. Сейчас ведомство занимается разработкой методических рекомендация для таких учащихся – никто не останется без заданий и обучения.

Напоминаем, что школы уходят на дистанционное обучение сразу после каникул и до 12 апреля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге в апреле введут новый детский сад и школу. Образовательные учреждения были построены застройщиками за свой счет.