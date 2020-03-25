Матвиенко сдала тест на коронавирус и призвала всех последовать ее примеру

Матвиенко сдала тест на коронавирус и призвала всех последовать ее примеру
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

«Призываю вас всех пройти тест на коронавирус. Я его прошла, у меня нет коронавируса», — заявила она, сообщает РИА «Новости».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 435 374 человека. Скончались 19 618, при этом 111 878 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 658 человек. При этом 29 вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что которые жители России имеют возможность получить отсрочку по кредитам из-за ситуации в стране с коронавирусом.

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