Анонимные «минеры» оставили суды Петербурга в покое

Районные суды Петербурга отметили неделю без эвакуаций. Анонимные сообщения о минирования не поступают с прошлой среды.

Как рассказали gazeta.spb.ru в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, последнее письмо пришло во вторник, 17 марта. В тот день было эвакуировано семь зданий судов, включая Ленинский, Смольнинский, Сестрорецкий и Курортный.

Помимо этого, на наличие опасных предметов провели 205 детских садов, 31 больницу, восемь вокзалов и 40 отелей. Эвакуировать пришлось более трех тысяч человек. Взрывчатых веществ и взрывных устройств ожидаемо не нашли.

Письма с угрозами взрыва начали приходить на электронные адреса районных судов Петербурга в конце ноября. Анонимы грозились слать их до тех пор, пока не получат 120 биткоинов. Деньги им якобы задолжал основатель группы «Царьград» Константин Малофеев. Сам предприниматель свою причастность к криптовалюте опроверг.

На протяжении 3,5 месяцев письма приходили почти каждый будний день. Иногда суды эвакуировали по несколько раз за сутки.

Сейчас анонимы, похоже, переключились на самолеты. С 3 марта аэропорты регулярно получают сообщения о минировании рейсов. В некоторых из них упомянаются биткоины. Не исключено, что письма отправляют те же люди, что терроризировали петербургские суды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные заявили о «минировании» самолета, выполняющего перелет из Москвы в Петербург.