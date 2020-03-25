В суде рассмотрят дело о выстреле в небо в центре Петербурга

В суде рассмотрят дело о выстреле в небо в центре Петербурга
Мужчина выстрелил в воздух средь бела дня. Фото: pixabay.com

Непонятно, какие цели преследовал обвиняемый.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов. Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который выстрелил в воздух второго января. Все случилось на улице Ефимова. По непонятной причине, подозреваемый совершил выстрел светозвуковым патроном, тем самым выразив неуважение к обществу и нарушив общественный порядок.

Пока что мотивы не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Большевиков школьник выстрелил в соседа по парте на уроке.

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