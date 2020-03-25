Месси пожертвовал миллион евро, чтобы спасти Испанию от коронавируса

Футболист передал средства Народной партии Мадрида.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Обо всем сообщает пресс-служба медицинского учреждения. Футболист «Барселоны» Лионель Месси пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом. Эти деньги получит больница Барселоны. Таким образом игрок хочет помочь испанцам, которые заболели и нуждаются в лечении.

Напоминаем, что на данный момент в Испании заболели почти 30 тысяч человек, из них умерли 1,7 тысяч пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин признан лучшим игроком месяца в РПЛ. Форвард в четырех матчах за черноморский клуб забил три мяча и отдал одну результативную передачу.