Следственный комитет Петербурга проверит ситуацию с ранением школьника взрывом от петарды

Следственный комитет Петербурга проверит ситуацию с ранением школьника взрывом от петарды
С пиротехникой необходимо быть максимально осторожным. Фото: Pixabay

Информация о происшествии появилась 24 марта. Согласно сообщениям СМИ, на двух подростков, приходящимся друг другу братьями, было совершенно нападение, в результате которого хулиганы бросили пиротехническое изделие в лицо одному из них. При взрыве петарды, пострадал старший брат, которого отвезли в больницу с ожогами и травмой лица. Инцидент произошел в Выборгском районе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Санкт-Петербурге.

Следственные органы СК РФ по городу на Неве уже смогли установить, что один из братьев дал неверные показание. Как было установлено, никаких нападающих не было, а ранение пострадавший получил случайно, в результате непреднамеренного выстрела своего сверстника.

После необходимых проверок органами СК РФ Петербурга будут приняты соответствующие решения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сланцах произошла драка из-за петарды.

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