В Сланцах произошла драка из-за петарды

В городе Сланцы произошло драка из-за взорванной у окна квартиры петарды.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, драка произошла у дома №25 на улице Свердлова в Сланцах 7 января. В драке участвовали два жильца квартиры и четыре неизвестных мужчины.

Двое подозреваемых задержаны.

Известно также, что двое участников драки с различными травмами в состоянии средней степени тяжести попали в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию Василеостровского района поступил сигнал, что у кафе «Учкудук» на 9-й линии Васильевского острова слышны крики и выстрелы. Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, там уже никого не было