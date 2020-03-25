Ленобласть будет штрафовать нарушителей карантина

Ленобласть будет штрафовать нарушителей карантина
Глава Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto

Подобные административные меры призовут местных жителей к сознательности.

В среду, 25 марта, состоялось заседание областного парламента.

Если у людей, находящихся на карантине дома, будет наблюдаться ухудшение самочувствия, они сразу же будут направляться в больницу. Таким гражданам будет запрещено покидать места изоляции постановлением губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. В ближайшее время будет рассмотрена возможность штрафовать нарушителей карантина. Об этом сообщает Интерфакс.

Помимо этого, все граждане, проживающие с заболевшим, а также их соседи должны будут быть изолированы. Больничные листы доставляться будут прямо на дом. А выносить мусор и гулять с животными будут знакомые или волонтеры. Ответственность за соблюдения режима карантина жителями будут нести местные парламентарии.

Также, гражданам старше 65 лет, которые страдают различными болезнями, временно запрещено покидать свои квартиры.

Что касается общепита и торговых центров, их закрывать пока руководство области не намерено. Но только, если в них будут соблюдаться все необходимые предписания Роспотребнадзора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть приняла дополнительные меры безопасности в связи с коронавирусом.

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