Россиянам рассказали, как правильно дезинфицировать смартфоны

В Лаборатории Касперского назвали способы правильной обработки смартфонов от коронавируса.

Как рассказали в компании, вирус может попасть на гаджет либо когда мельчайшие частички вируса попали после кашля, либо с рук, которыми человек дотрагивался до поверхностей с коронавирусом.

Дезинфицировать устройство можно с помощью этилового и изопропилового спирта или гипохлоритом натрия. Для обработки смартфонов больше подходит изопропиловый спирт, который есть в составе влажных салфеток и спирта.

Этанол и перекись водорода можно использовать лишь в том случае, если под рукой нет выше перечисленных средств. Отмечается, что они могут испортить покрытие.

Дезинфекторы не стоит заливать в разъемы, динамик и другие отверстия смартфона. При протирании лучше использовать ватный диск, пропитанный средством.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что метрополитен Петербурга закупил 11 тонн моющего средства для дезинфекции.