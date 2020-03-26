Гражданина Узбекистана будут судить в Петербурге за поддельные права

Гражданина Узбекистана будут судить в Петербурге за поддельные права
Фото: pixabay.com

Прокуратура Кировского района Северной столицы утвердила обвинительное заключение в отношении уроженца Узбекистана, который использовал фальшивые документы.

Согласно информации правоохранительных органов, в январе текущего года мужчину остановили полицейские возле дома №105 по Гражданскому проспекту. Сотрудники дорожной инспекции попросили жителя Узбекистана показать документы, подтверждающие право водить машину.

В результате проверки выяснилось, что мужчина использовал фальшивые водительские права и, конечно же знал об этом. Нарушителя задержали, сейчас его дело передали на рассмотрение в судебный участок Кировского района.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у 28-летнего жителя города на Неве украли новый Toyota Land Cruiser за 4 миллиона рублей, приобретенный в кредит.

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