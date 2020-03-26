В ТРК «Гуливер» мужчина в медицинской маске похитил швейцарские часы

В ТРК &#171;Гуливер&#187; мужчина в медицинской маске похитил швейцарские часы
Часы. Фото: pixabay

В Приморском районе Северной столицы неизвестный похитил швейцарские часы из магазина. Мужчина объявлен в розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все произошло в среду, 25 марта, в магазине часов в ТРК «Гулливер». В вечернее время в отдел полиции обратился сотрудник магазина. Он рассказал, что мужчина в медицинской маске вынес часы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявитель добавил, что неизвестный попросил показать ему механические часы Raymond Weil и Oris. Злоумышленник взял их в руки и выбежал из магазина. Он сел в белую машину и уехал.

Из магазина изъяты записи с видеокамер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Сердобольской конфликт между водителями закончился стрельбой

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