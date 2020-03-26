В Петербурге объявлен розыск экс-менеджер бойца Александра Емельяненко

В Петербурге объявлен розыск экс-менеджер бойца Александра Емельяненко
Фото: Baltphoto

Правоохранительные органы Северной столицы разыскивают Олега Раевского, бывшего промоутера известного бойца ММА Александра Емельяненко.

Экс-менеджера объявили в розыск в рамках уголовного дела о сбыте наркотиков. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Как выяснилось, в отношении Олега Раевского возбуждено дело о незаконном производстве и сбыте запрещенных веществ.

Подробности дела остаются неизвестными. Отметим, что Раевский ранее являлся владельцем промоутерской компании «Колизей» и занимался продвижением не только Емельяненко, но и других спортсменов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе, на Октябрьской набережной, полицейские обнаружили украденную иномарку. За похищенным авто пришлось гнаться до Заневского проспекта.

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В Петербурге объявлен розыск экс-менеджер бойца Александра Емельяненко