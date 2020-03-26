«Росгвардия» изъяла у жителей Петербурга 69 единиц оружия, хранившегося с нарушениями

&#171;Росгвардия&#187; изъяла у жителей Петербурга 69 единиц оружия, хранившегося с нарушениями
В основном, петербуржцы нарушают правила хранения оружия и не продлевают разрешение на его ношение и хранение. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В ходе профилактической операции под кодовым названием «Оружие» у петербуржцев за различные нарушения изъяли 69 единиц огнестрельного оружия.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии, в рамках рейда были проверены 1100 владельцев гражданского оружия, проживающие во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В результате были составлены 93 административных протокола о нарушениях, в 63 случаях оружие было изъято. Среди конфискованных предметов — ружья, травматические и газовые пистолеты и другие виды огнестрельного оружия.

Протоколы составлялись за нарушение правил хранения, а также сроков продления разрешений на хранение и ношение оружия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице резко возросла популярность травматического оружия и боеприпасов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
незаконное хранение оружия оружие профилактический рейд росгвардия санкт-петербург фрунзенский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ВОЗ «расхвалили» Россию за применяемые меры против коронавируса
В Ленобласти закроются общественные места
Соцсети: «противный вирус» в Петербург уже приходил
В Петербурге с 27 марта начнут действовать новые ограничения движения
Бизнесмены России начали флешмоб #ямыработаемнаследующейнеделе
На улице Некрасова хулиган разбил стекло у припаркованной LADA
«Легкомысленных россиян» будут штрафовать за нарушение карантина
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус