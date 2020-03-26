«Росгвардия» изъяла у жителей Петербурга 69 единиц оружия, хранившегося с нарушениями

В основном, петербуржцы нарушают правила хранения оружия и не продлевают разрешение на его ношение и хранение. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В основном, петербуржцы нарушают правила хранения оружия и не продлевают разрешение на его ношение и хранение. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В ходе профилактической операции под кодовым названием «Оружие» у петербуржцев за различные нарушения изъяли 69 единиц огнестрельного оружия.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии, в рамках рейда были проверены 1100 владельцев гражданского оружия, проживающие во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В результате были составлены 93 административных протокола о нарушениях, в 63 случаях оружие было изъято. Среди конфискованных предметов — ружья, травматические и газовые пистолеты и другие виды огнестрельного оружия.

Протоколы составлялись за нарушение правил хранения, а также сроков продления разрешений на хранение и ношение оружия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице резко возросла популярность травматического оружия и боеприпасов.