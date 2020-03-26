У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
Официального подтверждения диагноза представители певца или сам Лещенко не давали. Фото: Wikipedia

У звезды советской и российской эстрады, 78-летнего певца Льва Лещенко подтвердился диагноз коронавирус COVID-19.

Не так давно артист оказался госпитализирован с двусторонним воспалением легких. К сожалению, результаты сделанного теста на коронавирус оказались положительными, передает «Рамблер». Медики оценивают состояние певца как крайне тяжелое.

Отметим, что Лещенко гастролировал по Америке и Канаде. Возможно, он подхватил опасную инфекцию за границей. 23 марта Лев Валерьянович и его супруга пожаловались на плохое самочувствие, и их сразу госпитализировали в Коммунарку — столичную больницу, где лежат пациенты с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лещенко перевели в реанимацию. Однако его представитель объясняет, что это связано не с ухудшением самочувствия певца, а лишь с необходимостью проведения определенных процедур.

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У Льва Лещенко диагностировали коронавирус