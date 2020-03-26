В Сети подозревают, что солист Little Big расстался с женой

На просторах Сети активно распространяются слухи о расставании одной из самых ярких пар Интернет: солиста Little Big Ильи Прусикина и его супруги, Ирины Смелой.

При этом пользователи уверены, что причиной разрыва отношений между Прусикиным и его женой стала измена музыканта. Поклонники пары подозревают, что они расстались еще до резонансной истории о поездке Little Big на «Евровидение-2020», которое, впрочем, в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса.

В течение нескольких месяцев ни Смелая, ни Прусикин не появлялись в Instgram друг друга. Кроме того, Ирина выкладывает фотографии с печальными и задумчивыми подписями. Комментаторы сразу же связали это с вероятной изменой «Ильича». Интернет-пользователи полагают, что новой пассией музыканта стала его коллега, солистка Little Big Соня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что клип на песню Unо, с которой Little Big должны были выступать на «Евровидении» набрал 42 млн просмотров.