Ко второму этапу реконструкции Северной станции аэрации «Водоканал» приступит в апреле

Губернатор Северной столицы Александр Беглов распорядился начать второй этап реконструкции Северной станции аэрации в апреле.

О новых сроках реконструкции главного проекта «Водоканала» в четверг, 26 марта, передают в пресс-службе городской администрации. Благодаря созданию станции можно будет значительно увеличить мощность очистных сооружений, подняв показатели с 700 тысяч до 1 миллиона кубометров в сутки.

С появлением Северной станции аэрации будет открыта для активного развития северная часть Петербурга, которая сейчас застраивается. «Достанется» действие станции и населенным пунктам Ленобласти, расположенным рядом с городом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что ремонтные работы, проводимые «Водоканалом Санкт-Петербурга», с 23 марта по 5 апреля перекроют движение транспорта по улице Тамбовской.