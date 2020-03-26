Роскомнадзор потребует удалить из Twitter ложную информацию о коронавирусе

Требование уже направлено в администрацию американской компании. До этого Генпрокуратура сообщила в Роскомнадзор, что в социальной сети Twitter появилась ложная информация о том, что министр обороны РФ ввел в столице комендантский час. Об этом сообщает ТАСС.

Подобные «вбросы» недостоверной информации происходят на различных сайтах. Ранее Facebook по требованию Роскомнадзора удалит лжеинформацию о количестве заболевших COVID-19.

До этого представители СМИ удаляли фейки в социальной сети «Вконтакте» и Instagram.

А вот видеохостинг Youtube требования об удалении ложных сведений пока не удовлетворяет.

Роскомнадзор намерен принимать жесткие меры в отношении лиц СМИ и лиц, которые выкладывают на просторы сети неправду. Также, возможно наказания в виде штрафов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуму внесут поправки о наказании за фейки о коронавирусе.