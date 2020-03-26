Объявленный в розыск житель Петербурга, обвиняемый в убийстве и мошенничестве, нашелся в Белоруссии

Следственный комитет Петербурга расследует дело об убийстве и мошенничестве, главным фигурантом которого является 29-летний местный житель.

По данным пресс-службы ведомства, молодой человек организовал убийство петербуржца, владеющего квартирой на Будапештской улице, желая присвоить недвижимость жертвы. К совершению преступления обвиняемый привлек еще двоих человек, который исполнили «черную работу»: в декабре 2016 года задушили несчастного хозяина жилплощади.

Помимо этого, злоумышленник причастен к мошенническим действиям, в результате которых жительница Северной столицы лишилась квартиры стоимостью 2,5 миллиона рублей. Соучастники преступника получили сроки, однако главному фигуранту в августе 2017 года удалось скрыться от уголовного преследования. Лишь 1 февраля 2020 года его задержали на территории Белоруссии и передали компетентным правоохранительным органам России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отправят под суд таксиста и его соучастника, ограбивших клиента.