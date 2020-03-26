Бузова рассказала о своих пластических операциях

Певица призналась, что одно время хотела увеличить грудь из-за комплексов.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Обо всем певица Ольга Бузова рассказала в интервью для YouTube-канала «Super». Артистка прокомментировала слухи об операции по увеличению груди – она уверяет, что ничего с ней не делала и поклонникам показалось. Бузова призналась, что после брака с Тарасовым хотела пойти на операцию, так как экс-супруг привил ей комплексы. Футболист намекал на то, что ему не нравятся формы девушки. После разрыва Бузова искала причины в себе и даже записалась на прием к хирургу на 2 января 2017 года в Санкт-Петербурге, но передумала.

Она рассказала, что делала операцию из-за болей в ноги – ей резали кость. Сейчас на ноге Бузовой красуется шрам, а ступни приходится массировать из-за усталости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова впервые откровенно рассказала о знакомстве с Манукяном. Певица призналась, что познакомилась с блогером во время съемок в клипе.