В США за три дня удвоилось число случаев коронавируса

В США за три дня удвоилось число случаев коронавируса и в общей сложности превысило 85 тысяч.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано 85 486 случаев. Число смертей за три дня увеличилось более чем в 2,5 раза, достигнув 1288.

США обогнали по числу заболеваний Италию и Китай.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 531 806 человек. Скончались 24 073, при этом 123 942 человека выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Оперативный штаб, созданный правительством Северной столицы для борьбы с распространением коронавируса, суммировал симптомы, описанные врачами, и озвучил их для горожан.