Психологи рассказали, как избежать стресса от просмотра новостей

Психологи советуют не смотреть новости больше двух раз в день тем, кто хочет сохранить душевное спокойствие.

Кроме того, крайне не рекомендуется смотреть новости перед сном. В качестве источников информации выбирать только официальные.

«Смотрите их поздним утром, на случай если там есть что-то важное, и ранним вечером. Не читайте новости сразу после сна или перед сном – весь этот негатив может нарушить вас день и ваш сон», — считает Патрик Уэнис, автор книг и эксперт, изучавший поведение многих знаменитостей, сообщает РИА «Новости».

Психологи советуют во время карантина больше внимания уделять физической активности и онлайн-курсам. Также рекомендуется ограничить общение в соцсетях.

В последнее время самыми популярными стали новости о ситуации с коронавирусом. Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 531 806 человек. Скончались 24 о73, при этом 123 942 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 840 человек. При этом 38 вылечились, двое погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мировые психологи рассказали в чем заключается секрет счастья. Одни говорят, что его находят, когда не ищут, другие — что его обретают в любимой деятельности.