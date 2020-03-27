Россиянам посоветовали надевать трусы во время карантина

Россиянам посоветовали надевать трусы во время карантина
Участники исследования считают, что важно надевать для работы «деловую пижаму» . Фото: Pixabay

Российские туристы составили список рекомендаций по организации работы на удаленном доступе во время карантина.

Об этом сообщает Лента.ру» со ссылкой на сервис бронирования авиабилетов Aviasales.

В исследовании отмечается, что большинство россиян советуют «отгородиться от родственников и домашних любимцев прочной дверью», чтобы работать продуктивнее и качественнее.

Также рекомендуется приобрести хорошие наушники или беруши, а для тех, кто дома шумит, — настольных игр, наборов для творчества и других игрушек.

Кроме того, участники исследования считают, что важно надевать для работы «деловую пижаму» или соблюдать дресс-код даже если вы работаете из дома, а также привести в порядок письменный стол, заклеить веб-камеру на компьютере и «на всякий случай все-таки надеть трусы».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 531 806 человек. Скончались 24 073, при этом 123 942 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 840 человек. При этом 38 вылечились, двое погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с момента начала активного распространения коронавируса в России, и принятых в связи с этим мер, радикально изменивших жизнь населения, в Петербурге вырос спрос на некоторые профессии. Наибольшей популярностью сейчас пользуются курьеры и преподаватели в разных областях.

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