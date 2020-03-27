Россиянам посоветовали надевать трусы во время карантина

Российские туристы составили список рекомендаций по организации работы на удаленном доступе во время карантина.

Об этом сообщает Лента.ру» со ссылкой на сервис бронирования авиабилетов Aviasales.

В исследовании отмечается, что большинство россиян советуют «отгородиться от родственников и домашних любимцев прочной дверью», чтобы работать продуктивнее и качественнее.

Также рекомендуется приобрести хорошие наушники или беруши, а для тех, кто дома шумит, — настольных игр, наборов для творчества и других игрушек.

Кроме того, участники исследования считают, что важно надевать для работы «деловую пижаму» или соблюдать дресс-код даже если вы работаете из дома, а также привести в порядок письменный стол, заклеить веб-камеру на компьютере и «на всякий случай все-таки надеть трусы».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 531 806 человек. Скончались 24 073, при этом 123 942 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 840 человек. При этом 38 вылечились, двое погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с момента начала активного распространения коронавируса в России, и принятых в связи с этим мер, радикально изменивших жизнь населения, в Петербурге вырос спрос на некоторые профессии. Наибольшей популярностью сейчас пользуются курьеры и преподаватели в разных областях.