На Невском проспекте не смогли разъехаться «Яндекс.Такси» и иномарка

Утром 27 марта в центре Петербурга произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По словам очевидцев, автомобиль сервиса «Яндекс.Такси» и иномарка черного цвета не смогли поделить перекресток Невского проспекта и Полтавской улицы. Участники движения жалуются, что ДТП мешает проезду.

«Раскорячились на перекрёстке Полтавской и Невского проспекта, малость не удобно поворачивать направо, — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Там где поворот на лево, Яндексу нужно было ехать прямо», — пишет пользователь Сети.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Советском проспекте произошло ДТП с участием трех машин. Легковушки выстроились в «паровозик».