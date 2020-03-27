В Петербурге завершилось расследование дела таксистов-клофелинщиков

Помимо прочего, при обыске у одного из членов группировки нашли 34 грамма амфетамина. Фото: pixabay.com

Помимо прочего, при обыске у одного из членов группировки нашли 34 грамма амфетамина. Фото: pixabay.com

Четверо злоумышленников объединились в преступную группировку, чтобы грабить нетрезвых людей, вызывающих такси. Им удалось «заработать» таким образом 3,5 миллиона рублей.

В Северной столице завершили расследование в отношении четверых соучастников от 22 до 38 лет, двое из которых — уроженцы ближнего зарубежья. Еще летом 2016 года они сговорились «сотрудничать», чтобы вместе грабить нетрезвых граждан, предлагая им услуги такси.

Группировка разбойников орудовала с июня 2016 по август 2017 года. Схема была простой: преступники разъезжали на автомобилях под видом таксистов, ожидая «клиентов». Подбирая нетрезвых людей, они заставляли их выпить некий напиток, содержащий в себе нейролептики (иногда — силой). Человек мгновенно превращался в беспомощное создание, и злоумышленники хладнокровно забирали все, что могли забрать, включая деньги, снятые со счетов через онлайн-приложения, а также имущество, хранившееся дома, куда жертва заводила их сама.

Преступники совершили шесть таких нападений, заработав на них 3,5 миллиона рублей. Сейчас жестоким грабителям грозит до 15 лет лишения свободы.

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